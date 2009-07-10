”Потяг до Яремче” збере Прохаськів, Бойченка, Жадана, Карпу...

25 липня у м. Яремче на Івано-Франківщині відбудеться фестиваль "Потяг до Яремче". Фестиваль розпочнеться літературною частиною, яку представлятимуть і відомі письменники - брати Прохаськи, Юрко Іздрик, Олександр Бойченко, Ірена Карпа, Сергій Жадан, і молоді літератори - Лесь Белей, Тарас Жеребецький, Андрій Любка, Валентин Кузан. Про це Zaxid.netповідомили організатори.

У фестивалі візьме участь художня група Яреми Стецика, тому кожен учасник фесту матиме можливість отримати на своєму тілі малюнок, який символізуватиме фестиваль.

Також цього року, окрім боді-арту від Яреми Стецика, івано-франківські художники спробують відобразити увесь колорит та дух фестивалю на полотні. Після фестивалю всі ці картини буде виставлено на аукціон для продажу, а вилучені кошти підуть на благодійність.

Стосовно інших новинок фестивалю, то варто зазначити, що цього року планується трохи спортивних розваг, а саме проведення богатирських змагань, а також трохи казок та байок від Петра Буяка.

Концертну програму фестивалю можна без сумніву назвати родзинкою фесту, адже там будуть гурти з Білорусії — "Джамбібуб" та "Троица", українські "Цвіт Кульбаби", румунські "Zdob Şi Zdub", планується виступ львівських "Green silence".

Після концерту все гуляння плавно перейде в українську етно-дискотеку, яка супроводжуватиметься ві-джеїнгом. Також для всіх бажаючих крутитимуть відео-програму. На відміну від минулого року, це вже будуть не фільми, а короткометражні українські мультфільми.

Організаторами виступила ініціативна група у складі музичної організації "Shock sound", арт-кафе клубу "Химера", благодійної фундації ім. Короля Юрія та літературного часопису "Потяг 76", а також за підтримки Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.