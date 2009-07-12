Призери 44-го міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах

Увечері в суботу, 11 липня, оголосили призерів 44-го міжнародного кінофестивалю в чеських Карлових Варах. Гран-прі фестивалю, повідомляється на офіційному сайті, одержала картина "Ангел біля моря" (Un ange à la mer) бельгійського режисера Фредеріка Дюмона.

У програмі "На Схід від Заходу", в якій представлені картини країн Східної і Центральної Європи, головний приз - "Кришталевий глобус" - зобула стрічка Андрія Хржановського "Півтори кімнати або сентиментальна подорож на батьківщину".

Кращим режисером був визнаний німець Андреас Дресен (Andreas Dresen) з роботою "Віскі з горілкою" (Whisky mit Wodka). Спеціального призу фестивалю - за внесок у світовий кінематограф - удостоїлися Джон Малкович, Ізабель Юппер і Ян Шванкмайер.

Фестиваль в Карлових Варах пройшов з 3 по 11 липня.

Лента.ру