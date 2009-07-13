Анатолій Паламаренко став Героєм України

Ющенко підписав указ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв звання Герой України з врученням ордена Держави народному артистові України Анатолію ПАЛАМАРЕНКУ. Текст відповідного указу розміщено сьогодні на офіційному сайті глави держави. Високого звання А.ПАЛАМАРЕНКО удостоєно “за визначні особисті заслуги перед Україною на ниві збереження і примноження національної культурної скарбниці, послідовну громадянську позицію у відстоюванні засад високої моралі і духовності, багаторічну плідну творчу діяльність”. ***12 липня А.ПАЛАМАРЕНКО відсвяткував 70-річний ювілей.

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