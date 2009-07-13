«Молода республіка поетів»: відібрано 40 учасників

12–13 вересня у рамках Міжнародного літературного фестивалю Форуму видавців у Львові відкриє свої кордони Молода республіка поетів («МРП») – літературний марафон, що гуртує творчу молодь зі всієї України, надаючи їй унікальну можливість читати власні вірші перед широкою аудиторією. Про це ЗІК повідомила прес-служба Форуму видавців.

Ініціатор дійства – перекладач, літературний менеджер, поет та критик Ілля Стронговський. Вже 5 років поспіль «МРП» відкриває незнані імена, допомагає молодим авторам знайти своїх слухачів, читачів і видавців.

Цього року бажання виступити із власними поетичними творами виявило понад 100 молодих авторів, які до 15 червня подали заявки на участь у фестивалі. Вперше для об’єктивного відбору було створене спеціальне журі. До його складу увійшли визнані українські літератори: Галина Крук, Остап Сливинський, Богдана Матіяш, Олег Коцарев, Оксана Васьківта Ілля Стронґовський.

Під їхнім пильним оком пройшли всі вірші претендентів, що оцінювалися за стобальною шкалою. Було відібрано 40 учасників(нагадаємо, минулого року їх було 78), серед яких найбільше львівських та київських молодих поетів. Свої заримовані почуття, емоції і міркування озвучать також письменники родом з Харкова, Луцька, Дніпропетровська, Житомира та інших міст. Серед них – такі, що за плечима вже мають кілька поетичних збірок, публікації у друкованих виданнях, перемоги у літературних конкурсах, зокрема Мар’яна Максим’як, Олена Багрянцева, Лілія Демидюк, Вакуленко-К. Володимир, Юля Смаль. А також такі, що ніде не друкувалися і «засвітяться» вперше. «Запам’яталася велика кількість талановитих авторів, а головним критерієм відбору була загальна «зграбність» і «образність» текстів», – ділиться враженнями член журі, поет, журналіст, а в минулому ще й учасник «МРП» Олег Коцарев. Досягти стобальної планки у декількох журі відразу вдалось таким молодим поетам, як Галина Малигон, Ігор Андрющенко, Ярослав Гадзінський, Наталя Проців.

П`ятий Міжнародний літературний фестиваль відбудеться у Львові 9–14 вересня.