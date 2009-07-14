Митці збирають кошти на пам`ятник Мазепі

Сьогодні у Києві відбудеться благодійний аукціон, кошти від якого направлять на спорудження пам`ятника гетьману Мазепі у Полтаві. Свої роботи виставлять полтавські і київські художники. На території Софії Київської на продаж виставлять полотна Івана Марчука, Матвія Вайсберга, Павла Волика, Ігоря Єлісєєва, Сергія Гнойового, Віктора Кириченка, Юрія Соломка, Юрія Самойленка, Віктора Трохимця-Милютіна, Марини Рожнятівської. Покупці картин будуть увічнені на спеціальних гранітних плитах поблизу майбутнього пам`ятника. Безпосередньо перед аукціоном заплановано виступ відомого кобзаря Тараса Компаніченка.