Німці знімуть фільм про гуцулів

Наприкінці липня - на початку серпня цього року знімальна група першого німецького суспільного телебачення ARD розпочне зйомки документального фільму про гуцулів, які живуть у горах на кордоні з Євросоюзом та частково на території Румунії. Мета фільму - показати життя та побут гуцулів у віддалених та важкодоступних місцях по обидва боки україно-румунського кордону.

Організатори проекту намагатимуться порівняти життя мешканців у центральній частині Євросоюзу з життям у найвіддаленіших точках єврокордону. У фільмі планують передати традиції та звичаї гуцулів. Спробують відзняти гуцульське весілля з усіма давніми ритуалами.

Водночас на Буковині проводитимуть зйомки віддалених відділів Чернівецької прикордонної служби.

Знімальна група у роботі над новим документальним фільмом бажає об’їздити всі Карпати: Путильський район Чернівецької, Верховинський, Косівський райони Івано-Франківської, Рахівський, Тячівський райони Закарпатської областей.

Закарпаття-online