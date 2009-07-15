”Славське рок-фест” запропонує розваги на будь-який смак

31 липня – 2 серпня в селищі Славське, що на Львівщині, проходитиме Третій міжнародний фестиваль «Славське рок-фест». В рамках мистецької програми відбудуться, як традиційні для фестивалю творчі майстерні по розпису торбочок, футболок, виготовленню сувенірів, дрібної пластики, тощо. Цього року всі бажаючі зможуть опанувати абсолютно нові, унікальні техніки декору, створити монументальні скульптури, намалювати плакати, та багато іншого.

Відбуватимуться виставки художніх робіт та 10-денний Міжнародний Керамічний Симпозіум під назвою "Біле Дерево", в якому візьмуть участь митці з України, Польщі, Литви та Естонії, а також усі бажаючі.

Проходитиме "Карпатський снепшот" SNAPSHOT - гра для любителів цифрової фотографії.

Екологічна програма за підтримки Міжнародної організації WWF підніматиме теми зміни клімату, проблеми утилізації сміття, питання генно-модифікованих продуктів, тощо. Демонструватимуться фільми, проходитимуть обговорення, інтерактивні інсталяції та конкурси.

Для любителів активного відпочинку буде запропоновано різноманітні квести, змагання та ігри.

Незмінний партнер фестивалю – велоклуб «Партизан» організує велопрогулянки.

Всеукраїнський кінофестиваль «Відкрита Ніч» покаже вибрані кінороботи.

З подробицями та програмою можна ознайомитись на офіційному сайті фестивалю

Львів культурний