Міліція затримала підозрюваних у вбивстві поета Юрія Каплана
Під час обшуків вилучено речі потерпілого
Столична міліція затримала підозрюваних у вбивстві поета Юрія Каплана, якого було жорстоко вбито у власній квартирі в Дніпровському районі Києва.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у м. Києві.
Як зазначається у повідомлені, деякі ЗМІ повідомили про розкриття цього злочину працівниками столичної міліції й, використавши неперевірену інформацію з власних джерел, поспішно заявили, що мотивом вбивства стали неприязні відносини на грунті ревнощів.
Під час першочергових слідчих дій встановлено, що насправді вбивство відомого поета скоєне з корисливих спонукань. Зловмисники хотіли заволодіти майном потерпілого. Для цього вони розіграли відповідну комбінацію, яка зовні виглядала як прояв ревнощів.
Наразі підозрювані – подружжя з Житомирської області - затримані. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем їх мешкання вилучено речі потерпілого, що є беззаперечним доказом вини затриманих. Слідство триває.
Ю.Каплан - голова Конгресу літераторів України, поет-шестидесятник, автор поеми «Бабин Яр».