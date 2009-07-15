Столична міліція затримала підозрюваних у вбивстві поета Юрія Каплана, якого було жорстоко вбито у власній квартирі в Дніпровському районі Києва.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у м. Києві.

Як зазначається у повідомлені, деякі ЗМІ повідомили про розкриття цього злочину працівниками столичної міліції й, використавши неперевірену інформацію з власних джерел, поспішно заявили, що мотивом вбивства стали неприязні відносини на грунті ревнощів.

Під час першочергових слідчих дій встановлено, що насправді вбивство відомого поета скоєне з корисливих спонукань. Зловмисники хотіли заволодіти майном потерпілого. Для цього вони розіграли відповідну комбінацію, яка зовні виглядала як прояв ревнощів.

Наразі підозрювані – подружжя з Житомирської області - затримані. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем їх мешкання вилучено речі потерпілого, що є беззаперечним доказом вини затриманих. Слідство триває.

Ю.Каплан - голова Конгресу літераторів України, поет-шестидесятник, автор поеми «Бабин Яр».