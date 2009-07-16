Заборону в Україні фільму «Бруно» можуть оскаржити в суді

Вінницька правозахисна група висловлює свою стурбованість з приводу широкомасштабного наступу на свободу вираження поглядів, яка цинічно ведеться українською владою під прикриттям гаслами про боротьбу за суспільну мораль. Про це сказано в повідомленні координатора Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана.

"Після ухвалення безглуздих та небезпечних змін до Кримінального Кодексу України, якими було запроваджено кримінальну відповідальність за зберігання порнографічних предметів з метою поширення, одночасно із другим читанням законопроекту, яким буде введено кримінальну відповідальність за порушення законодавства про суспільну мораль, вітчизняні «моралісти в штатському» продовжують публічну сублімацію своїх сексуальних та інтелектуальних комплексів в заборони, обмеження та санкції. Останнім відомим ляпом українських цензорів стала відмова Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Міністерстві культури у видачі прокатного свідоцтва кінофільму «Бруно», - йдеться у повідомленні.

Правозахисники зазначають, що вказаний кінофільм допущено до прокату в усіх країнах Європи, включно з Росією та Республікою Білорусь, тим більше, що усі бажаючі українці незабаром зможуть побачити заборонений кінофільм – його можна буде придбати на ятках з піратським кіно та завантажити в мережі Інтернет.

Вінницька правозахисна група публічно закликає дистриб’юторську компанію «СИНЕРГІЯ» скористатися своїм конституційним правом на судове оскарження заборони прокату в Україні фільму «БРУНО». В разі, якщо дистриб’ютори фільму вирішать звернутися до суду, Вінницька правозахисна група готова надати усю можливу професійну допомогу у вирішенні цього публічно-правового спору, який стосується фундаментального права людини – вільно отримувати та поширювати інформацію, зазначено у повідомленні.

Як повідомлялося, Міністерство культури і туризму заборонило для демонстрації в Україні комедію, повна назва якої звучить як: "Бруно: Чудова подорож Америкою з метою примусити гетеросексуальних самців почуватися дискомфортно у присутності гомосексуаліста-іноземця у футболці-сіточці" з британським коміком Сашею Бароном Коеном в головній ролі. Її старт в кінотеатрах України був запланований на 23 липня.

Згідно з висновком Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрації фільмів при Мінкультури, “фільм Бруно (Bruno) режисера Л.Чарльза містить художньо невиправдану демонстрацію статевих органів і відносин, гомосексуальних статевих актів у відверто натуралістичній формі, показ гомосексуальних збочень, ненормативну лексику, прояви садизму, антисоціальної поведінки, яка може завдати шкоди моральному вихованню громадян”