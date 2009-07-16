Руслана вирушила на концерти у США

Сьогодні вдень Руслана зі своїм колективом вирушила до США, де перебуватиме до 5 серпня і дасть три концерти, повідомляють Подробности. Перший виступ співачки пройде в передмісті Нью-Йорка, в українському центрі "Сoюзівка", де з 17 по 19 липня пройде Ukrainian Cultural Festival (Фестиваль української культури). Руслана виступить на фестивалі з оновленим шоу. По закінченню фестивалю співачка разом з колективом побуває на екскурсії в Нью-Йорку, після чого вирушить до Чікаго.

25 липня Руслана з шоу Wild Energy виступить у казино Чікаго Horseshoe Hammond Casino.

З Чікаго Руслана поїде до Канади, де 2 серпня візьме участь в Canada’s National Ukrainian Festival. Ще один український фестиваль пройде в містечку Dauphin і триватиме три дні.