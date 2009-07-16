Пол Маккартні згадав молодість
17:19, 16 липня 2009Культура
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Подивитися збігся чималий натовп
Пол Маккартні згадав молодість і знову потішив шанувальників імпровізованим коротеньким концертом на даху Театру Ед Салліван, поруч з уславленою нью-йоркською Таймз Сквер – усе цілком у дусі легендарної четвірки Бітлз.
Послухати виступ збігся чималий натовп, в тому числі прибіг і Брюс Вілліс. Але мабуть найвдячнішою була аудиторія численних сусідніх офісів, у якої з’явилося залізне виправдання, аби відірватися від роботи – хто ж таке пропустить! Сер Пол перед роботодавцями вибачатися не став, але під завісу концерту порадив вдячним слухачам повертатися до виконання своїх обов’язків.
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