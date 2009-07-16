ЗМІ розкрили три секрети бюстгальтера Мерилін Монро (фото)

У конструкції бюстгальтера, який належав Мерилін Монро, було використано щонайменше три прийоми, які дозволяли грудям кінозірки виглядати привабливіше. Про це пише британська The Sun.

Видання повідомляє, що ліфчик, який мали продати на аукціоні 18 липня, був забезпечений додатковими бретелями спереду, які трохи піднімали груди. Журналісти порівнюють їх конструкцію з підвісним мостом, уточнюючи, що додаткові бретелі кріпилися до середини бюстгальтера і з`єднувалися з основними на плечах.

Крім того, у чашки ліфчика знизу було вшито жорсткий дріт, як це робиться в сучасних моделях білизни. Це робило помітнішою западинку на грудях. Нарешті, в бюстгальтері, за інформацією видання, були дві пари чашок - другі додавали бюсту кінозірки щонайменше дюйм (2,54 сантиметра) об`єму.

Фахівці припускають, що виставлений на аукціон або схожий за конструкцією ліфчик актриса одягала під знамениту білу сукню у фільмі "Зуд сьомого року". За даними The Times, ціна на бюстгальтер на аукціоні може піднятися до двох тисяч фунтів стерлінгів (майже 3300 доларів США).

Відзначимо, що раніше журналісти звертали увагу на те, що груди Мерилін Монро виглядали по-різному на фотографіях в одязі і без. Крім того, розмір бюста актриси збільшився за час її кар`єри. Висувалися припущення, що актриса вдавалася до допомоги пластичних хірургів, хоча на той момент не існувало більш-менш безпечних і ефективних технологій збільшення грудей.

Лента.ру