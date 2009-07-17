НЕК: програми «Пісєц» і «Про це» шкодять неповнолітнім

Члени Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі підтримали висновок експертів НЕК і визнали програми «Пісєц» та «Про це» на «Люкс FM» такими, що порушують етичні норми та можуть зашкодити інтелектуальному та духовному розвитку неповнолітніх та юнацтву.

Своє рішення про виявлення порушень комісія вирішили довести до відома керівництва радіо «Люкс FM» та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Розгляд питання про «Люкс FM» викликав бурхливе обговорення контенту всіх радіо-та телемовників. У результаті члени НЕК дали протокольне доручення апарату промоніторити телепрограму «Камеді-клаб» і програми FM-станцій щодо дотримання мовних квот.

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