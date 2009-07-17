Новий Гарі Поттер зібрав $104 млн. за перший день прокату

Шоста серія поттеріани, "Гарі Поттер і напівкровний принц", зібрала в перший день прокату $104 млн.: $58,2 млн. в Північній Америці і $45,9 млн. в кінотеатрах по всьому світу.

Таким чином фільм за зборами в перший день прокату обійшла всі попередні серії поттеріани. Раніше рекорд за прем`єрними зборами належав п`ятій частині - "Гарі Поттер і орден Фенікса" (2007), що зібрала в перший день $44 млн., повідомляє Variety.

За даними Boxoffice Prophets, шостий Гарі Поттер зайняв четверте місце серед абсолютних лідерів за зборами у США і Канаді за один день прокату.

За прогнозами Boxoffice Prophets, шостий Гарі Поттер може зібрати від $166 млн. до $188 млн. до вечора неділі. Рекорд за зборами в перші п`ять днів прокату належить "Темному лицареві" і складає $203,8 млн. На другому місці "Трансформери. Помста полеглих", що зібрали $200,1 млн.

В український прокат "Гарі Поттер і напівкровний принц" виходить у п`ятницю, 17 липня 2009 року.

Корреспондент