Оголосили імена лауреатів літературної премії Євросоюзу

У Брюсселі 16 липня 2009 року оголошено імена перших дванадцяти лауреатів літературної премії Євросоюзу. Ними стали сім жінок і п`ятеро чоловіків з Австрії, Хорватії, Франції, Угорщини, Ірландії, Італії, Литви, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини і Чехії, повідомляє сайт EuroAlert. Офіційне вручення премій відбудеться 28 вересня. Господарем церемонії нагородження буде шведський письменник Хеннінг Манкелль, автор популярних детективів.

Серед лауреатів опинилися польський фантаст Яцек Дукай (Jacek Dukaj), угорка Ноемі Січі (Szecsi Noemi), француженка Емманюель Пагано (Emmanuelle Pagano), литовська письменниця і драматург Лаура Синтія Черняускайте (Laura Sintija Cerniauskaite).

Літературна премія протягом трьох років охопить 34 країни, що бере участь у культурній програмі Євросоюзу. Мета нагороди - прискорити обмін сучасною літературою між читачами всього континенту. Євросоюз сприятиме перекладу книг різними мовами.

Лента.ру