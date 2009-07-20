Касові збори шостого Гарі Поттера досягнули $397 млн.

Фільм «Гарі Поттер і принц-напівкровка» за перші вихідні прокату зібрав по всьому світу $396,7 млн., встановивши декілька рекордів.

Шостий фільм про Гарі Поттера очолив список найкасовіших стрічок, заробивши за межами США з моменту старту п`ять днів тому рекордні $237 млн.

Загальні касові збори фільму режисера Девіда Йейтса склали за той же період $396,7 млн., що також є рекордом. Попередній фільм, «Гарі Поттер і Орден Фенікса», за перші п`ять прокатних днів дав $330 млн., відзначає Variety.com.

У Північній Америці фільм також зайняв перше місце за підсумками минулих вихідних, але на американському ринку його досягнення стали не такими вражаючими – $159,7 млн. за п`ять днів прокату.

Друге місце в списку найкасовіших картин цього тижня займає мультфільм «Льодовиковий період 3. Ера динозаврів». З урахуванням семнадцатимиллионных зборів за уїкенд, міжнародні заробітки фільму склали $429 млн., а загальна каса проекту досягла $581 млн.

На третьому місці утримався сиквел «Трансформерів», що поклав у свою скарбничку додаткові $13,7 млн. у Північній Америці, і що збільшив свою світову касу до $762 млн.

Раніше повідомлялося про те, що в перший день прокату «Гарі Поттер і принц-напівкровка» зібрав $104 млн. по всьому світу, випередивши за цим показником усі попередні серії поттеріани.

Крім того, шостий Гарі Поттер встановив новий рекорд по нічних зборах, відновивши рекорд «Темного лицаря№». Фільм зібрав $22,2 млн. – на $3,7 млн. більше, ніж остання картина саги про Бетмена.

В український прокат «Гарі Поттер і принц-напівкровка» вийшов у п`ятницю, 17 липня 2009 року.

Кореспондент