Катамадзе і Евора виступлять на українському фестивалі ”Свірж”

З 31 липня по 2 серпня в селі Свірж Львівської області пройде фестиваль у форматі World Music "Свірж", в якому візьмуть участь закордонні та українські виконавці.

Перед гостями "Свіржа" виступлять, зокрема, володарка двох премій "Греммі" Сезарія Евора (Кабо Верде), Ніно Катамадзе & INSIGHT (Грузія), "Здоб ши Здуб" (Молдова), Пелагея (Росія), The Klezmatics (США) і Cankisou (Чехія).

Серед українських виконавців заявлені "Воплі Відоплясова", "Плач Єремії", Esthetic Education, "Піккардійська Терція", "Енвер Ізмайлов" та інші.

За словами організаторів, формат фестивалю об`єднує традиційну музику народів світу і сучасну музику з національними елементами.

Усього під час триденного фестивалю відбудеться більше 60 концертів на 3 сценах, літературні, танцювальні та ігрові майданчики, десятки майстер-класів і сотні метрів виставкових площ, а також повний спектр послуг для гостей фестивалю, включаючи наметове містечко, паркінг і всі супутні сервіси.

Вартість триденного квитка: фан-зона - 200-250 грн.; Vip-зона - 800-1000 грн.

Вартість одноденного квитка: Фан-зона - 125 грн; Vip-зона - 500 грн.

Вартість квитка в наметове містечко: 10 грн. на 1 людину в добу; 30 грн. на весь період перебування (30 липня заїзд і 3 серпня виїзд).

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