В Яремче відбудеться літературний фестиваль

25 липня 2009 року в рамках святкування Дня міста в Яремче (Івано-франківська область) відбудеться фестиваль "Потяг до Яремче", на якому головними дійовими особами стануть майстри української сучасної літератури.

Як повідомляє сайт фестивалю, літературні читання в Будинку культури проведуть Андрій Любка, Софія Андрухович, Юрій Іздрик, Мирослав Боднар, Таня Малярчук, Тарас Жеребецький, Світлана Поваляєва, Грицько Семенчук, Василь Карпюк, Лесь Белей, Тарас Прохасько, Олександр Бойченко.

Продовжать фестивальну програму гуцулські майстер-класи народної творчості і body-art на центральній алеї. На сцені з гуцулськими забавами виступить богатир Василь Вірастюк з командою силачів – спочатку показові виступи, потім змагання за визначенням найсильнішого учасника "Потягу". Гості фестивалю зможуть побачити справжнє українське традиційне весілля і узяти уроки гуцульського танцю.

На вечір запланований концерт за участю груп "Цвіт кульбаби", ВІА "Apriori" (Білорусь), "Очеретяній кіт", "Дримбададзига", "АНТИТІЛА", "MamaSweed" (Німеччина). Завершиться день українською етно-дискотекою просто неба.

26 липня на честь 222-річчя Яремче відбудуться літературні читання місцевого колориту, виступи народних колективів, гуцульські майстер-класи народної творчості і святковий концерт за участю Таїсії Повалій, Василя Зінкевіча, групи "Мандри", а також спеціально запрошених гостей "Magik BONEYM" (Польща), Богдана Сташківа, Green Silence, "Андріана", "H2O".

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