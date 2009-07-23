В український прокат виходить фільм про легенду-грабіжника Джоні Д.

У четвер, 23 липня, на екрани українських кінотеатрів виходить кримінальний екшн Джоні Д. американського режисера Майкла Манна («Сутичка», «Співучасник», «Поліція Майамі»). Головну роль у фільмі зіграв Джоні Депп.

«Джоні Д.» розповідає історію легендарного гангстера Джона Діллінджера. Найбільша хвиля злочинності припала на 1933-1934 роки ХХ століття. Саме в цей час Джон Діллінджер сколотив банду, в яку увійшли Гарі Пірпойнт, Джон Гамільтон, Елвын Карпіс, Гомер Ван Мітер та інші. Зухвалі напади зробили його видатним героєм для всіх пригноблюваних і головною мішенню для кращого агента ФБР Мелвіса Первіса.

У фільмі, крім Деппа, зіграли Крістіан Бейл, Чаннінг Татум, Біллі Крадап, Девід Уенем, Маріон Котійяр, Джон Ортіз, Джованні Рібізі, Лілі Собеські, Емілі Де Рейвін, Стівен Дорфф, Джеймс Руссо, Рорі Кокрейн, Лілі Тейлор та інші.

При зйомках картини використовувалися рухомі цифрові камери, завдяки чому режисер, за його зізнанням, хотів добитися максимального залучення глядача до дії фільму. В одному з інтерв`ю Томас Манн розповів, що в картині є три рівні кольору. Кожний з них відповідає за різних персонажів, за окремі характери та емоційні відчуття. Небо, природа, обстановка міняють колір залежно від того, що відбувається, який герой стоїть перед камерою.

Слід зазначити, що оригінальна назва фільму звучить як Public Enemies («Вороги суспільства»).

Нагадаємо, британська газета The Times включила цей фільм у рейтинг найочікуваніших фільмів 2009 року.

Корреспондент.net