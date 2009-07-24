Оголошена дата початку зйомок четвертих ”Піратів Карибського моря”

Зйомки четвертої частини "Піратів Карибського моря" стартують у квітні 2010 року. Таку заяву зробив на виставці Comic-Con, яка проходить у Сан-дієго, голова виробничого відділу компанії Walt Disney Оурен Авів (Oren Aviv), повідомляє ресурс Comingsoon.

"Ми плануємо випустити картину в 2011 році", – уточнив він. За словами Авіва, у разі успіху, фільм дасть початок нової трилогії.

Він також підкреслив, що четверта серія буде не така епічна, а сюжет більше сфокусується на персонажах. "Фільми ставали все масштабнішими і масштабнішими з кожним разом, і ми знаємо, що це подобалося глядачам, але зараз ми хотіли б зробити щось, на кшталт, перезавантаження проекту", – сказав Оурен Авів.

Він не повідомив, кому буде доручена постановка фільму. Нагадаємо, що в квітні 2009 року творець оригінальної трилогії Гор Вербинські проінформував компанію Walt Disney про те, що він не зніматиме продовження.

Що ж до виконавця головної ролі Джоні Деппа, то він повернеться до образу Джека Горобця в новій трилогії.

Lenta.ru