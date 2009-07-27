На Буковину на фестиваль байкерів їде зять Тимошенко

Зліт байкерів з усієї України відбудеться 31 липня – 1 серпня на Буковині в райцентрі Заставна. У програмі байкерського фестивалю – виступ відомого англійського гурту «DYS», учасником якого є зять Юлії Тимошенко Шон Карр.

Байкерський фестиваль у Заставні проводиться вже вдруге. Цього року його організатори обіцяють вогняне шоу, екстрим-шоу, стриптиз-шоу, ярмарок народних промислів та мистецтв.

Для гостей виступатимуть народний танцювальний ансамбль «Черемшина», театр-фольклор «Оберіг», такі колективи, як «Рок Дідорна», «Гуцули», «Пестециди», «Листопад», «Rubin Hood», «F.A.B.»

На ярмарку працюватимуть виставки оригінальних гончарних виробів, скульптури з піску, кондитерські вироби тощо.

Організаторами байк-фесту у Заставні виступає «Спілка байкерів Буковини». Кошти, які зберуть під час фестивалю, буде передано одному із дитячих будинків.

За словами керівника Спілки байкерів Буковини Віталія Кіцана, цього року на байк-фесті у Заставні планує побувати Шон Карр. «Я з ним у хороших стосунках, і мені він особисто пообіцяв приїхати на наш фестиваль. Цієї людини не потрібно представляти тим, хто хоч трохи орієнтуються у байкерівському русі. Це – відомий у світі рок-музикант, знаний байкер, зять Прем’єр-Міністра України Юлії Тимошенко, цікава, непересічна особистість, з якою варто познайомитися, почути його виступи та думки», – повідомив Віталій.

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