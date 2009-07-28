Лікар вводив Джексону міцне снодійне

Особистий доктор Майкла Джексона Конрад Мюррей ввів співакові міцне снодійне, що, за даними слідства, і стало причиною смерті поп-короля, повідомляє Associated Press з посиланням на анонімне джерело в поліції. Раніше адвокат доктора Мюррея Едвард Чернофф називав "абсолютно помилковими" повідомлення про те, що лікар перед смертю вводив співакові сильне болезаспокійливе.

Як встановили слідчі, Джексон регулярно приймав снодійне пропофол протягом двох років, покладаючись на ці ліки, як на годинник. Лікар внутрішньовенно вводив ліки співакові кожен вечір перед сном. У день смерті Майкла, 25 червня, доктор Конрад Мюррей також увів Джексону снодійне, це відбулося в районі півночі, повідомило джерело AP.

Зараз на основі даних токсикологічної експертизи фахівці вважають, що снодійне профопол викликало зупинку серця Майкла Джексона, що і привело до смерті співака.

Подробиці