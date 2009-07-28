Для завершення музею Бандери в Старому Угринові виділять 70 тис. грн.

За коштами ведеться контроль

Спільним розпорядженням голови обласної ради Ігоря Олійника і першого заступника голови облдержадміністрації Юрія Бодоряка на завершення реекспозиції Історико-меморіального музею Степана Бандери в селі Старий Угринів Калуського району Прикарпаття, філіалу Івано-Франківського музею визвольних змагань Прикарпатського краю, скеровано 69 858 грн – з вільного залишку коштів загального фонду обласного бюджету. Розпорядження № 442/311 «Про спрямування залишку коштів» від 27 липня «піде» на затвердження наступною сесією обласної ради. Контроль за його виконанням покладено на заступника голови ОДА Василя Гладія. ЗІК

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