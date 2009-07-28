”Атлантичний кодекс” да Вінчі вперше представлять аудиторії

"Атлантичний кодекс", зібрання малюнків і рукописів Леонардо да Вінчі, вперше представлять широкій публіці.

Записи, зроблені рукою Леонардо, показуватимуть глядачам порціями по 50 сторінок. Кожна з таких виставок працюватиме три місяці. Перша з них відкриється в Мілані у вересні 2009 року, а остання, 24-а, відбудеться в 2015 році.

Всього "Атлантичний кодекс" налічує 1119 сторінок, вони були зібрані в 12 томів. Найраніший малюнок датується 1478 роком, найпізніший - 1518-м (художник помер роком пізніше).

З 18 липня по 31 серпня, напередодні відкриття шестирічної експозиції, два малюнки з манускрипту будуть виставлені в палаццо Маріно в Мілані. Всі охочі зможуть побачити їх безкоштовно.

У "Кодексі" зібрані малюнки і креслення, котрі відображають інтерес Леонардо до різних галузей знань: аеродинаміки, музики, зброї, математики, ботаніки. В даний час унікальні збори рукописів художника зберігаються в міланській Амброзіанській бібліотеці. Про те, що її співробітники мають намір розібрати Атлантичний кодекс на окремі сторінки, щоб провести реставраційні роботи, стало відомо в 2008 році. Останній раз реставрація рукописів проводилася ченцями Базиліанського ордена з абатства в Гроттаферраті в 1968-72 роках.

У 1986 році співробітниця музею Метрополітен в Нью-Йорку заявила, що виявила на сторінках "Атлантичного кодексу" цвіль. Згодом з`ясувалося, що різноколірні плями були слідами ртутних солей, нанесених якраз для захисту від цвілі.

gazeta.ua