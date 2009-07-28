У Великобританії опубліковані невідомі листи Флобера

Британський літературознавець Девід Уоллер (David Waller) виявив у одному з приватних будинків неподалік від Лондона листування французького письменника Гюстава Флобера з англійською аристократкою Гертрудою Теннант. Із знайдених 24 листів автора "Мадам Боварі", принаймні, частина ніколи раніше не публікувалася. Ці документи увійшли до книги Уоллера "The Magnificent Mrs Tennant" ("Прекрасна місіс Теннант"), опублікованої літом 2009 року, повідомляє The Guardian.

Гертруда Теннант, господиня відомого в середині XIX століття лондонського салону, була знайома й підтримувала листування з багатьма видатними сучасниками, зокрема з Оскаром Уайльдом, Генрі Джеймсом, Віктором Гюго, Уїльямом Гладстоном. Спадкоємці Теннант зберегли її кореспонденцію, але не припускали, наскільки вона цінна, поки Девід Уоллер не виявив в їхньому сімейному архіві пакет, забезпечений написом "Листа відомих людей. Не викидати".

Як виявилось, Гертруда Теннант, у дівоцтві Колльєр, познайомилася з Флобером у 1842 році в містечку Трувіль, куди вона приїхала з батьками. Письменникові у той час було 22 роки. Знайомство продовжилося в Парижі в подальші роки, причому в 1844-му Флобер писав про те, що хотів би "нескінченно продовжити" проведений з Гертрудою час. Девід Уоллер вважає, що роману між молодими людьми не було, але без сумнівів у них виникла "Amitie amoureuse", "пристрасна дружба".

Флобер і Гертруда відновили листування в 1857 році. До цього часу вона вже вийшла заміж, а він закінчив "Мадам Боварі". Роман їй не сподобався, вона спробувала вплинути на свого французького друга, пославши йому екземпляр популярного "пасторального" романа Джордж Еліот "Адам Бід".

Остання особиста зустріч Флобера і місіс Теннант відбулася в 1876 році, коли вона відвідала письменника в його квартирі на рю дю Фобур Сент-Оноре в Парижі. Флобер тоді працював над повістю "Просте серце". Вони побачилися дуже тепло, і їхнє листування поновилося, продовжившись до смерті Флобера в 1880 році. Гертруда Теннант надовго пережила його: вона померла в глибокій старості в 1918 році.

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