Андріївський узвіз залишиться пішохідним

14:39, 28 липня 2009
Культура
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Але торгівля на ньому зміниться

Андріївський узвіз після реконструкції залишиться пішохідним, але сувенірна торгівля на цій столичній вулиці видозміниться.

Про це в інтерв`ю "Українським новинам" сказав виконуючий обов`язки начальника Головного управління містобудування, архітектури й дизайну міського середовища Сергій Броневицький.

"Андріївський узвіз повинен залишатися тільки пішохідним з можливістю проїзду спецтранспорту - машин швидкої допомоги й пожежників. Сувенірна торгівля там теж залишиться, але трохи видозмінено. Усі визнають, що на сьогодні торгівля на узвозі хаотична, а ми плануємо визначити чіткі торговельні місця й розробити типові тимчасові споруди для них", - сказав Броневицький.

Що стосується безпосередньо реконструкції узвозу, то, за його словами, у першу чергу вона торкнеться інженерних мереж: каналізації, водо- і теплопостачання.

"Обов`язкові також роботи з реставрації брущатки, озеленення. Крім того, хочемо розробити типові ліхтарі, лавки й таблички на будинках. Можливо, зробимо й фонтани", - сказав в. о. начальника Головного управління містобудування.

Він наголосив, що реставрація узвозу буде перегукуватися з реконструкцією Андріївської церкви й замку Ричарда, для реконструкції якого мерія буде шукати інвесторів.

За словами Броневицького, проект реставрації узвозу передбачатиме реконструкцію фасадів і часткову зміну вигляду будинків, зокрема, добудування мансардних поверхів.

"Я думаю, що проектування (реконструкції) триватиме від 3 до 4 місяців разом із проведенням державної експертизи, а реконструкційні роботи можна почати вже наприкінці року й завершити в 2010-му. Сподіваюся, що кошти на це будуть закладені в бюджети міста й Подільського району, адже в їх масштабах це не такі значні суми", - сказав Броневицький.

Він зазначив, що орієнтовна вартість проектних робіт становитиме близько 5 мільйонів гривень, а вартість реконструкції з тих робіт, які повинні виконувати місто й район, визначить проект.

Як відомо, раніше голова Київської міської держадміністрації підписав розпорядження про реставрацію Андріївського узвозу у Подільському районі. У травні 2008 року КМДА розраховувала почати реконструкцію Андріївського узвозу в 2009 році, однак так і не визначила замовника робіт.

Згодом начальник Головного управління культурної спадщини КМДА Руслан Кухаренко заявив, що столична влада має намір закінчити реконструкцію Андріївського узвозу до 2012 року.

"Українська правда. Київ"

 

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