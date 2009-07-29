Зловмисники пошкодили будинок Тараса Шевченка в Києві

У ніч на 29 липня невідомі зловмисники пошкодили меморіальний будинок Тараса Шевченка у Києві, відомий як "Хатина на Пріорці", що знаходиться на вулиці Вишгородській, 5.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного музею Тараса Шевченка.

Правопорушники виламали хвіртку та, потрапивши на огороджену територію, зірвали ставні з вікон будівлі. Адміністрація музею підозрює, що злочинці мали намір проникнути в будівлю.

За останні роки в інформаційному просторі не раз з’являлася інформація про пошкодження будинку - зламані ставні, ґанок, тощо. І тільки минулого року, після нескінчених паперових тяганин та своєрідних попереджень від осіб, які виступали проти передачі земельної ділянки в користування музею, національне надбання вдалося відгородити. Проте, як бачимо, навіть такі заходи не зупинили ані недобросовісних забудовників Пріорки, ані зловмисників від зазіхання та пошкодження національної спадщини.

Адміністрація музею вже звернулася до міліції, районної та міської рад і сподівається на підтримку влади у вирішенні цієї проблеми та запобіганні таких ганебних випадків у майбутньому.

Меморіальний будинок "Хатина на Пріорці", де Тарас Шевченко жив у 1859 році, належить Національному музею Шевченка.