Лемки збираються на дводенний фестиваль

Сьогодні на Тернопільщині розпочнеться ХІ Всеукраїнський фестиваль лемківської культури “Дзвони лемківщини”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відбудеться він як завжди у лісі поблизу Монастириська в урочищі “Бичова”. Розпочнеться дводенний фестиваль сьогодні об 11 год парадом колективів-учасників вулицями міста. Всього на фестивалі буде близько 100 професійних та аматорських виконавців – як з України, так і з Польщі, Словаччини, Сербії. В 13 год. в урочищі “Бичова” розпочнеться власне фестивальна програма, яка триватиме до 21 години. Опівночі над лісом спалахне святковий феєрверк, після чого продовжаться різні забави.

У неділю, 2 серпня, вранці на Ватряному полі в урочищі “Бичова” відбудеться Служба Божа та освячення каплиці. Відбудеться концертна програма та урочисте закриття фіестивалю.

Під час двох днів фестивалю всі охочі зможуть побувати на майстер-класах у містечку майстрів, котре розгорнуть поблизу сцени. Також в рамках фесту триватиме виставка декоративно-ужиткового мистецтва майстрів народної творчості області.