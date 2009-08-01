Найдорожчий фестиваль літа в Україні зірвано

1 серпня, у другий день проведення фестивалю "Свірж", ще в обід техніки почали розбирати головну сцену. О 17.00, коли мав розпочатися концерт, директор компанії "Артмакс інжиніринг" Богдан Зінько заявив журналістам, що сьогодні і завтра сцени, змонтовані їхньою компанією, працювати не будуть, - інформує ZAXID.NET.

"Все зводиться до нефаховості організаторів. Вони проплатили артистам і нам перші внески за договорами. У договорах була прописана поетапність проплат. Однак все відтягувалося до 31 липня, ні вчора, ні сьогодні зранку грошей нам не заплатили", - зазначив Б.Зінько.

Він додав: "Ми не причина зриву фестивалю, а наслідок, бо артисти не виступатимуть, їм не заплатили.

Б.Зінько повідомив, що за попередніми підрахунками, його фірма зазнала 700 тис. грн. збитків.

На його думку, серед причин невдачі - завищені сподівання організаторів щодо кількості відвідувачів: реально продано 5 тисяч квитків, в той час як попередньо планувалося 50 тисяч відвідувачів фесту.