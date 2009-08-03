Українка посіла перше місце на ”Новій хвилі-2009”

На міжнародному конкурсі молодих виконавців популярної музики "Нова хвиля-2009", що відбувається в латвійському місті Юрмала, перше місце розділили двоє виконавців - ДЖАМАЛА з України і Санді СОНДОРО з Індонезії.

Вони набрали по 358 балів за всі три конкурсні дні, передають «Подробиці».

На другому місці італієць Антонелло КАРОЦЦА, а на третьому - росіянин Марк ЮСІМ.

Інша конкурсантка з України - Міла НІТІЧ - набрала 333 бали і розділила п`яте місце з українською групою "Пара Нормальних", які представляють Росію.

Ще один українець - Владислав ЛЕВИЦЬКИЙ – посів сьоме місце, набравши 320 балів.

Як повідомлялося, конкурс молодих виконавців "Нова хвиля" стартував 28 липня. Цього року в конкурсі брали участь 16 виконавців, які представляють Білорусь, Грузію, Індонезію, Італію, Казахстан, Китай, Польщу, Росію, Україну, Фінляндію, Францію і Латвію.

Фото та відео дивіться тут.