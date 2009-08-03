В Україні вийде повне зібрання творів Антонича

До 100-річчя з дня народження Б.-І.Антонича у видавництві "Літопис" вийде повне зібрання творів поета. Передмову до зібрання написав проникливий дослідник творчості поета Микола Ільницький. Про це ZAXID.NETповідомили у прес-службі Форуму видавців.

Упорядником й автором коментарів першого повного зібрання виступив Данило Ільницький, який уважно дослідив усі рукописи й публікації поета. "Приблизно 30% книжки - нові, невідомі досі твори Б.-І. Антонича, адже взяті з першоджерел. Збережено правопис оригіналу. Наразі можу стверджувати, що в минулих виданнях Антонича допущено багато помилок", - розповідає Данило Антонич.

Варто відмітити, вдале художнє рішення оформлювачів Романи Романишин і Андрія Лесіва. Також читачів чекає приємна несподіванка - багато світлин, якими рясніє книга, надруковані вперше.

Нагадаємо, що в межах Форуму видавців пройдуть дискусії про значення Б.-І. Антонича. Зокрема, приїде Юрій Андрухович: письменник захищав дисертацію "Богдан-Ігор Антонич і літературно-естетичні концепції модернізму" на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.