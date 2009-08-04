Помер лідер «Братів Гадюкіних» Сергій Кузьмінський

Третього серпня після тривалої боротьби з важкою хворобою пішов із життя Сергій Кузьмінський, лідер гурту «Брати Гадюкіни».

1 травня лікарі поставили Сергієві Кузьмінському діагноз «злоякісна пухлина гортані третього ступеня». Три місяці він боровся з хворобою, лікарі давали прогнози на одужання. «На жаль, втішні прогнози лікарів не справдилися, і сьогодні ми втратили справжнього музиканта й людину», - повідомляє офіційний сайт «Братів Гадюкіних».

Час та місце останнього прощання з музикантом буде оголошено пізніше.

«Телекритика»