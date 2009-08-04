Помер лідер «Братів Гадюкіних» Сергій Кузьмінський
07:59, 04 серпня 2009Культура
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Три місяці він боровся з хворобою
Третього серпня після тривалої боротьби з важкою хворобою пішов із життя Сергій Кузьмінський, лідер гурту «Брати Гадюкіни».
1 травня лікарі поставили Сергієві Кузьмінському діагноз «злоякісна пухлина гортані третього ступеня». Три місяці він боровся з хворобою, лікарі давали прогнози на одужання. «На жаль, втішні прогнози лікарів не справдилися, і сьогодні ми втратили справжнього музиканта й людину», - повідомляє офіційний сайт «Братів Гадюкіних».
Час та місце останнього прощання з музикантом буде оголошено пізніше.
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