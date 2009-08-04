Організатори ”Свіржу-2009” просять вибачення

Організатори фестивалю "Свірж-2009" пояснили провал фестивалю неможливістю виконати взяті на себе фінансові зобов’язання.

Як повідомляє "Українська правда. Життя", фінансові зобов`язання фестиваль розраховував з огляду на 40 тис. відвідувачів протягом усього фестивалю. В дійсності ж протягом перших двох днів відкритої реєстрації відвідувачів приїхало на порядок менше, близько 4-5 тисяч, а 1 серпня гостей прибувало ще менше.

Через недоліки організації робота та охорона реєстрації не була налагоджена добре.

Організатори фесту зауважують, що їм відомо про наявність випадків несанкціонованого продажу пропускних браслетів і втрати коштів через це, що збільшило фінансові проблеми фестивалю.

Через це, переконують організатори "Свіжу-2009", вони не змогли сплатити чергову частину грошей за послуги технікам, тому Головна так Рок-сцени були відключені та почали розбиратися.

Програма першого фестивального дня була повністю виконана. У другий день на фолк-сцені все-таки виступили гурти "Mad Heads XL", "Zdob si Zdub", "Figli di madre ignota" та інші.

При цьому гурти погодилися виступати за відсутності належної винагороди та обіцяних умов.

Як зауважують організатори фестивалю, вони аналізують помилки та прорахунки і сподіваються згодом дати більш чіткі та конкретні пояснення.

Всіх, хто залишився незадоволеним ходом фестивалю та бажає повернути витрачені на квиток кошти, організатори просять надсилати заявки на електронну адресу svirzh@gmail.com.

Повідомляються, що фестиваль 2010 року буде проходити за умов стовідсоткових інвестицій та повної фінансової гарантії виконання програми.

Організатори "Свіжу-2009" просять вибачення в усіх тих, хто постраждав через их цього року.

Нагадаємо, міжнародний фестиваль "Свірж-2009" припинився наступного дня після початку.