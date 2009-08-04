Сергія Кузьмінського поховають у Львові

Українського музиканта, лідера гурту «Брати Гадюкіни» Сергій Кузьмінського поховають на Личаківському кладовищі у Львові – на батьківщині співака.

Прощання з Сергієм Кузьмінським пройде в середу, 5 серпня, у львівській майстерні «Дзиґа» з 15:00 до 22:00 (м. Львів, вул. Вірменська, 35).

Похорони відбудуться у четвер, 6 серпня, на Личаківському кладовищі.

Сергій Кузьмінській був вокалістом гурту «БратиГадюкіни» з 1988 року. У 1994 році він виїхав до Бельгії на лікування від наркозалежності, в 1995 переїхав до Києва.

У 2001 році Кузьмінський перебрався до Москви до своєї дівчини Анастасії, з якою він познайомився в Інтернеті.

Музикант грав у московських клубах, виконуючи психо-транс під псевдонімом DJ Руберт.

7 травня цього року він повернувся до Києва на лікування разом з дружиною. 25 травня він повідомив про венозний імплантант, за допомогою якого йому лікували хворобу Боткіна. 12 липня з лікарні він зробив останній запис на своїй сторінці в Інтернеті.

1 травня музикантові поставили діагноз – злоякісна пухлина гортані третього ступеня і гепатит С.

Сергій Кузьмінський помер 3 серпня у віці 46 років.

Корреспонден.net