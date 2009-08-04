Гурт ”Крихітка” дасть концерт у ”Золотих Воротах”

У четвер, 6 серпня, о 20:00 у приміщенні музею Золоті Ворота в Києві відбудеться концерт українського гурту "Крихітка".

Як повідомили в прес-службі гурту, концерт стане продовженням музичного сезону в рамках проекту Національного Заповідника Софії Київською - Відродження традицій Софії Київською.

"Нам надзвичайно сподобався зал усередині Воріт, ми навіть не підозрювали що там так красиво – він дуже атмосферний, домашній, зі свічками на стінах – щось середнє між невеликою церквою і клубом, – розповів соліст групи. – На цей раз Неону, кіно і плазм не буде, обіцяємо просто камерний інтимний виступ. Чекаємо всіх".

Концерт відбудеться 6 серпня в приміщенні Золотих Воріт. Початок концерту о 20:00.

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