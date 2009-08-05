Шварценеггер повертається в кіно

Голлівудський актор і нинішній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер має намір повернутися в кіно. Він зніметься в новому фільмі режисера Джеймса Кемерона.

До роботи над новим фільмом Арнольд Шварценеггер зможе приступити відразу ж після закінчення його губернаторських повноважень, тобто через 14 місяців. Назва і сюжет стрічки поки що невідомі.

Кемерон є режисером таких фільмів, як "ТермSнатор" (перші дві частини) і "Правдива брехня", головну роль в яких грав Арнольд Шварценеггер.

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