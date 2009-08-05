Майкл Джексон не зможе одержати Нобелівську премію

Більше п`ятнадцяти тисяч осіб підписали інтернет-петицію, що закликає нагородити в 2010 році "короля поп-музики" Майкла Джексона, який помер наприкінці червня, Нобелівською премією миру, повідомляє Франс Пресс.

Текст петиції написав студент американського коледжу. У документі Джексону ставлять в заслугу "роботу на ниві добродійності" і "присвячення себе благополуччю людства". Також петиція закликає Нобелівський комітет нагородити посмертно співака премією наступного року.

"Ми віримо, що Майкл Джексон віддавав себе повністю і безкорисливо, ціле життя докладав зусиль, щоб поліпшити життя дітей у всьому світі", - наводить слова з петиції РІА "Новости".

"Джексон, поза сумнівом, заслужив Нобелівську премію миру 2010 року", - наголошується в тексті на сайті петиції.

Автори інтернет-петиції ставлять за мету зібрати мільйон підписів. У вівторок її підписали вже більше 15 тисяч осіб.

Проте заклик зробити Джексона нобелівським лауреатом приречений на провал - за правилами Нобелівського комітету, премія не може бути вручена посмертно.