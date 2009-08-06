У Пирогово пройде День коваля

22 та 23 серпня у Пирогово святкуватимуть День коваля.

Кілька сотень народних майстрів виготовлятимуть вироби з металу на очах у відвідувачів.

Усі зацікавлені зможуть і самі побувати за ковальським приладдям.

Родзинкою свята стане демонстрація скульптури давньоукраїнського бога Сварога, покровителя ковальства.

"Якусь спільну роботу ми спробуємо зробити з ковалями, таку творчу. Чи це буде календар, чи це зодіак, чи це флюгер, чи це якась композиція на ворота, орнаменти. Ми зараз шукаємо варіанти", - повідомив працівник музею Олександр Босий:

За його словами, відбудеться конкурс на найкращу, найоригінальнішу роботу майстрів.

Українська правда