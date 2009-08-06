У Пирогово пройде День коваля
14:29, 06 серпня 2009Культура
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Кожен зацікавлений зможе сам побувати ковалем
22 та 23 серпня у Пирогово святкуватимуть День коваля.
Кілька сотень народних майстрів виготовлятимуть вироби з металу на очах у відвідувачів.
Усі зацікавлені зможуть і самі побувати за ковальським приладдям.
Родзинкою свята стане демонстрація скульптури давньоукраїнського бога Сварога, покровителя ковальства.
"Якусь спільну роботу ми спробуємо зробити з ковалями, таку творчу. Чи це буде календар, чи це зодіак, чи це флюгер, чи це якась композиція на ворота, орнаменти. Ми зараз шукаємо варіанти", - повідомив працівник музею Олександр Босий:
За його словами, відбудеться конкурс на найкращу, найоригінальнішу роботу майстрів.
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