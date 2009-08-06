Продовжено термін прийому робіт на літературну премію ім. Антонича

До 1 вересня продовжений термін подачі робіт на здобуття літературної премії імені Богдана-Ігоря Антонича «Привітання життя». Молоді поети, які не встигли до 1 серпня, мають можливість представити свої поетичні збірки до участі у цьому конкурсі.

Особливістю цього конкурсу, який проводиться 16 рік поспіль, є те, що він відбувається у рік ювілейний – сторіччя від дня народження великого поета. Це ставить відповідні вимоги як перед організаторами, так і перед учасниками конкурсу.

На сьогодні на конкурс надійшло понад два десятки робіт, – розповів один із організаторів конкурсу директор видавництва «Каменяр» Дмитро Сапіга. Географія учасників конкурсу – всеукраїнська, тобто інтерес до поетичної творчості не пропадає. Наймолодшій авторці нещодавно виповнилося 14 років, вік найстаршого конкурсанта, відповідно до умов конкурсу, не повинен перевищувати 28 років на час проведення конкурсу – 5 жовтня (день народження Богдана – Ігоря Антонича).

***Літературна премія імені Богдана-Ігоря Антонича «Привітання життя» започаткована у 1994 році з метою активізації літературної творчості молоді. Присуджується вона молодим авторам, які пишуть українською мовою, за поетичні збірки, позначені високим художнім рівнем та правдивим і яскравим відображенням історії та сьогодення українського народу,утвердженням ідей національної самобутності, патріотизму, засад високої моральності.

Засновники премії: Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Каменяр»; ВАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас»; Львівський Палац Мистецтв; Міжнародний інститут культури, науки і зв’язків із діаспорою Національного університету «Львівська політехніка».