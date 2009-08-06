Коктебель черговий раз накриє джаз

Як і щороку в знаменитій Країні Коньяків – у кримському місті Коктебель з 10 по 12 вересня відбудеться Міжнародний фестиваль джазової музики «Джаз Коктебель». Про це УНІАН повідомили в прес-службі фестивалю.

Цього року палітру фарб оксамитового сезону збагатять своєю музикою петербурзька група "Tequillajazz", британська група "Oi Va Voi", спільний проект Kozak-Jazz-Rock від українських "Гайдамаків" і польських "Voo Voo", угорські етно-джазмени "Djabe", британська зірка Courtney Pine зі своїми музикантами.

Також у "Koktebel Jazz Festival 2009" візьмуть участь гості з Білорусі: фрік-кабаре "Срібне Весілля", Akana, CherryVata і з Росії: Rekevin, Alissidjazz, Funky Soul Band. Україну представлять Pur Pur, Тетяна Боєва і Play.Boyev.Band, "Всяк випадок", Vexlarsky Orchestra, Квінтет Дениса Аду, 2 Sleepy, Live, Юлія Рома і Просто Неба Project, dj DerBastler, Sergio Mega, dj Sivash, dj. Ekspert, Live, Aquabeat, Live.

Уже традиційно, упродовж багатьох років, традиційним спонсором джазфесту залишається завод марочних вин і коньяків «Коктебель».

Цього року 7-річний ювілей фестивалю співпав з 130-річчям промислового виноробства в Коктебелі. «Цей рік для Заводу марочних вин і коньяків «Коктебель» став особливо знаковим. У вересні промисловому виноробству в Коктебелі виповнюється 130 років. Особливо приємно, що ми маємо таку прекрасну можливість відсвяткувати цю подію разом, у колі наших друзів і партнерів по фестивалю. А хорошу джазову музику чудово доповнить келих хорошого натурального вина», – підкреслив Олександр Гаран, голова правління ЗАТ «ЗМВК «Коктебель».

Концерти проходитимуть на двох сценах. Вхід на денні виступи – безкоштовний. Вартість квитків з 18:00 до 4:00: на 10 вересня – 60 грн., 11 вересня – 125 грн., 12 вересня – 175 грн., на всі три дні - 350 грн.