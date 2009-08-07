У Петербурзі стартує кінофестиваль, присвячений Параджанову

У Санкт-Петербурзі пройде V Міжнародний фестиваль короткометражного кіно та анімації "Open cinema", присвячений 85-річчю з дня народження відомого українського режисера Сергія Параджанова. Він стартує 7 серпня.

"Глядачів чекає зустріч з найвидатнішими роботами, створеними за останні два роки в світі короткометражного кіно, – від ігрового і документального кіно до анімації і експериментального відео", – цитує організаторів фестивалю "Ера-FM".

На участь у конкурсі подали заявки більше 500 претендентів з 23 країн світу. У позаконкурсній частині буде представлено 16 програм міжнародних фестивалів, російських кіношкіл і кіностудій, а також ретроспективи і збірки кращих короткометражок, представлені європейськими кінодистриб`юторами.

Офіційний старт програми "Open cinema" дасть показ авторській версії фільму Сергія Параджанова "Колір граната", який буде представлений 7 серпня на головному арт-хаузному кіномайданчику міста, – у кіноцентрі "Будинок кіно". Потім тут впродовж тижня пройдуть конкурсні і фестивальні покази, ретроспективи міжнародних фестивалів зі всього світу.

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