Польські католики збираються зірвати концерт Мадонни

Польські католики вирішили «боротися» з концертом американської співачки МАДОННИ, який збігається з католицьким святом, за допомогою державного гімну і релігійних пісень.

Як пише РІА «Новости»,виступ МАДОННИ, запланований на суботу, спровокував у Польщі справжній скандал. Католики за підтримки депутатів, а також екс-президента Леха ВАЛЕНСИ й низки інших відомих політиків, виступили проти концерту зірки, оскільки його дата збігається з релігійним святом Вознесіння Пресвятої Діви Марії.

За словами противників концерту, виступ співачки має «антихристиянський» характер і ображає їх релігійні почуття. Найбільше громадськість обурив її номер – поява розіпнутою на великому дзеркальному хресті під час виконання балади Live To Tell.

Навіть попри те, що влада Варшави переносити дату концерту не стала, польські католики не відмовилися від свого наміру зірвати концерт. Одночасно з ним на території аеропорту Бемово вони планують організувати свого роду «патріотичний» захід.

Під час концерту тисячі людей з транспарантами, польськими прапорами і зображеннями Діви Марії протестуватимуть проти МАДОННИ і намагатимуться переспівати її за допомогою релігійних гімнів і патріотичних пісень. Там же буде розташовано невелику сцену, з якої католики закликатимуть бойкотувати концерт.

«15 серпня – свято релігійне й народне (на цей день намічено офіційне святкування роковин Варшавської битви 1920 року). Тому цього дня ми хочемо висловити нашу повагу до народних і релігійних символів», – цитує видання слова Маріана БРУДЗИНЬСКОГО, одного з організаторів протестної акції.