Майкла Джексона поховали в Лос-Анджелесі
16:08, 10 серпня 2009Культура
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Місце поховання тримають у таємниці
Через сім тижнів після смерті співака Майкла Джексона було поховано у вихідні на лос-анджелеському кладовищі Forest Lawn, повідомляє Gazeta.ru з посиланням на телеканал Sky News.
За останніми даними, на похованні були присутні тільки родичі М.Джексона. Місце поховання співака тримається у секреті, оскільки його сім`я побоюється вандалізму з боку фанатів.
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