Майкла Джексона поховали в Лос-Анджелесі

Через сім тижнів після смерті співака Майкла Джексона було поховано у вихідні на лос-анджелеському кладовищі Forest Lawn, повідомляє Gazeta.ru з посиланням на телеканал Sky News.

За останніми даними, на похованні були присутні тільки родичі М.Джексона. Місце поховання співака тримається у секреті, оскільки його сім`я побоюється вандалізму з боку фанатів.