10 серпня на 98-му році життя у Чернівцях помер класик єврейської літератури Йосиф Бург.

Як передає кореспондент УНІАН, прощалася з Й.Бургом буковинська громада у приміщенні Єврейського народного дому. За національною традицією, поховали письменника цього ж дня на Центральному кладовищі на Алеї почесних громадян Чернівців.

Попрощатися з патріархом єврейської літератури прийшли керівники міста і Чернівецької області, представники єврейської громади, творча інтелігенція.

Довідка УНІАН. Й.Бург народився 30 травня 1912 року в одному з центрів хасидизму на Буковині – містечку Вижниці. Закінчив факультет німецької філології Віденського університету.

З 1934 року Й.Бург редагував у Чернівцях єврейську газету «Черновіцер блетер» («Чернівецькі листки»), яка була закрита румунською владою у 1937 році. Наприкінці 30-х – початку 40-х вийшли друком його перші твори на ідиш.

З кінця 80-х років Й.Бург активно включився у відродження життя єврейської громади Чернівців. Він очолив Товариство єврейської культури ім. Штейнбарга. Наприкінці 1990 року товариство почало видавати закриту у 1937 році газету «Чернівецькі листки». Її редактором знову став Й.Бург.

Збірки новел Й.Бурга «Над Черемошем», «Отрута». «Життя продовжується», «Перегук часів», «Припізніле відлуння», «Квіти і сльози» окремими виданнями виходили у ФРН, Австрії, Ізраїлі, Італії, перекладені майже на всі європейські мови.

До свого 95-річного ювілею письменник видав книги – «Дев’ять» німецькою мовою і «Зустрічі» на ідиш.