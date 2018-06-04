УГКЦ проведе концерти популярної музики

Музика об’єднує, підтримує, надихає. З 7 до 22 вересня Українська Греко-Католицька Церква запрошує на концерти «З вірою і любов’ю». Як відомо, академічні концерти, об’єднані такою ж назвою, з великим успіхом пройшли в травні.

Це була культурницька місія. Тур став посланням УГКЦ сучасникам. Наші часи характеризуються кризою надії, повсякчасним ревізуванням вічних цінностей. Ми піддаємося різним інформаційним навіюванням, що спонукають нас до метушливого існування. Саме звернення до музики, гармонії, академічної культури було одним із дороговказів донедавна катакомбної Церкви – куди йти, у чому шукати розраду і, зрештою, насолоду. «Коли ми почали дискутувати над цим проектом, я зрозумів, що можемо дати людям далеко більше ніж просто видовище… Дехто може вважати, що успіх цих концертів залежить від того, як глибоко сягнемо у наші кишені. Але правдою є те, що він залежить від того, як широко відкриємо вуха нашого серця для сприйняття краси, для сприйняття духовних вартостей, які криються в красі…щоби ми з них вийшли кращими людьми», – зазначив Блаженніший Любомир (Гузар). Цей концертний тур став містком між українською і європейською музичною культурами, між українською культурою – класичною і сучасною. Ба більше, спротивом наступу масової культури у найгірших її зразках. А головне, це було спонукання до консолідації українців різних конфесій.

Природно, що така ініціатива потребувала невідкладного продовження. Саме ним і буде організація другого туру «З вірою і любов’ю», що охопить 13 міст і містечок України. Маршрут нашого творчого десанту пролягатиме через шість областей: Волинську, Рівненську, Чернівецьку, Тернопільську, Івано-Франківську і Львівську.

У концертах популярної музики візьмуть участь: Тарас Петриненко і Тетяна Горобець, вокальна формація «Піккардійська терція», лідер «Мандрів» Фома, гурти «Друга ріка», «С.К.А.Й», «Гудімов», «Горгішелі», «Транс-формер», Наталя і Дарина (Мамай) Сумські, Ігор Мірошниченко. Режисер-постановник – Сергій Архипчук. Вітальне слово виголосить Глава УГКЦ Блаженніший Любомир (Гузар).

Як і попередній, цей тур також благодійний. (Під час концертів академічної музики було зібрано біля 800 тис. гривень). І цього разу виручені кошти підуть на завершення будівництва Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. Отож на підтримку української духовності й УГКЦ до кола видатних діячів української культури приєднуються популярні вітчизняні музиканти, і, звісно, численні співучасники-глядачі. Зібравшись у вірі і любові, підтримаймо один одного!

Графік туру:

1) 7 вересня – Луцьк

2) 8 вересня – Рівне

3) 9 вересня – Чортків (Тернопільщина)

4) 12 вересня – Тернопіль

5) 13 вересня – Івано–Франківськ

6) 14 вересня – Чернівці

7) 15 вересня – Коломия (Івано–Франківщина)

8) 16 вересня – Долина (Івано–Франківщина)

9) 17 вересня – Стрий (Львівщина)

10) 20 вересня – Брошнів (Івано–Франківщина)

11) 21 вересня – Жовква (Львівщина)

12) 22 вересня – Львів