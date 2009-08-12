Олег Скрипка літав над Москвою на «Вишиванці»

Минулої неділі в Москві на території річкового порту «Строгіно» вперше в СНД відбулось міжнародне авіашоу «Флюгтаг» («День польотів») – вельми популярне на Заході свято найхимерніших літальних апаратів, які спеціально до фестивалю власноруч будують команди-учасники.

Подивитись було на що – літаки у вигляді свиней, зебр, черевиків та овочів були презентовані більш ніж тридцятьма командами із відповідними назвами – тут були і «Жук-бандит», і «Курячий десант», і навіть «Летючі цицьки».

Українська команда «Буй-буй-буй» під проводом старшого пілота Олега Скрипки, несподівана поява якого на трампліні викликала в публіки цілий шквал емоцій, презентувала оригінальну конструкцію під назвою «Летюча вишиванка», збудовану за словами Олега «на міксі найрадикальніших ідей конструкторських бюро Антонова та Корольова».

Перед стартом хлопці просто на рампі станцювали бойовий польотний гопак («репетирували довго, цілих п’ятнадцять хвилин», – повідомив пізніше співак) та під жовто-блакитним прапором зринувши в московське небо, перемогли у номінації дальності польоту.

Країна мрій