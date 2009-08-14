Сьогодні православні святкують Медовий Спас

Сьогодні - свято Маковія, яке в церковному календарі називається днем семи мучеників Маккавеїв.

З цього дня у віруючих розпочинається Успенський піст, який передує одному з найбільших релігійних свят- Успінню Пресвятої Богородиці. Піст триває два тижні.

Успенський піст не такий суворий, як Великий, але суворіший, ніж Петрів і Різдвяний пости.

В понеділок, середу і п’ятницю Успенського посту статут Церкви пропонує споживати сухі страви, тобто дотримуватися найстрогішого посту, у вівторок і четвер - варена їжа, але без олії; в суботи і неділі дозволяється вино і олія.

До свята Преображення Господнього, коли в храмах освячуються яблука, Церква зобов’язує нас утримуватися від цих плодів. За переданням св. Отців, “якщо ж хто з братів з’їсть гроно до свята, то хай прийме заборону за непослух і не споживає грон протягом всього місяця серпня”. У свято Преображення Господнього за церковним Статутом дозволяється на трапезі риба. З цього дня по понеділках, середах і п’ятницях у харчування обов’язково входили плоди нового врожаю.

Традиційно, 14 серпня, у церквах святять воду, квіти і мак. Воду, освячену на Маковія, в народі вважають цілющою і вона цінується не менше стрітенської - вважається надзвичайно корисною.

Згідно з джерелами християнських богословів, це свято було встановлене у Візантії 1164 року на честь перемоги імператора Мануїла (1143-1180) над іновірцями. В день цієї перемоги перед битвою нібито чудесно заблищала - оновилась - ікона Божої Матері.

У це день вшановують Хреста Господнього. У святкові богослужіння були введені обряди винесення хреста, ходіння з ним по вулицях та урочистого водосвяття. Вшановують також сім святих мучеників – братів Маккавеїв (Авім, Антонін, Гурій, Єлеазар, Євсевон, Алім й Маркелл), а також матір їхню Соломонію (чи Соломію) та їх учителя Єлеазар, які постраждали за відмову прийняти язичництво і в 166 році до н. е. прийняли мученицьку смерть.

В Україні свято дістало ще одну назву - Маковія, або Медовий Спас. Це свято збігається в часі ще з другим вирізанням стільників із вуликів. На свято Медового Спаса святили й свіжовикачаний мед і пригощали ним усю родину.

З нагоди цього свята в Києво-Печерській лаврі відкрилася виставка-продаж меду і продуктів бджільництва. Цьогорічна виставка триватиме з 14 по 23 серпня.