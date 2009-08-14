По Україні пройде серія піротехнічних спектаклів

З 22 серпня по 19 вересня 2009 року в шести містах України пройде серія піротехнічних спектаклів. Феєричне шоу "Навколо світу за 60 хвилин" побачать глядачі в Ялті, Києві, Донецьку, Чернігові, Черкасах і Львові.

Як повідомляють організатори заходу, глядачам буде надана можливість "побувати" в 12 країнах світу – побачити 12 піротехнічних композицій, синхронізованих з акордами національної музики різних країн. Кожен постріл – окремий елемент піромузичного ансамблю за наперед прописаною комп`ютерною програмою. На створення такого сценарію йде від двох тижнів до місяця.

Піроспектакль буде закритим самостійним шоу і пройде у форматі концерту. Протягом години в нічне небо буде запущено 17 тонн піротехніки і проведено 20 тисяч пострілів з музичним супроводом.

Вартість вхідного квитка на захід складає від 50 до 250 гривень.

Розклад туру фейєрверків:

22 серпня – Ялта, стадіон "Авангард", початок о 21:00

4 вересня – Київ, стадіон "Темп", початок о 20:00

5 вересня – Донецьк, стадіон "Олімпійський", початок о 20:00

11 вересня – Чернігів, стадіон ім. Ю.Гагаріна, початок о 20:00

18 вересня – Черкаси, стадіон "Центральний", початок о 20:00

19 вересня – Львів, стадіон "Україна", початок о 20:00.

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