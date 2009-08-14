По Україні пройде серія піротехнічних спектаклів
У нічне небо випустять 17 тонн піротехніки
З 22 серпня по 19 вересня 2009 року в шести містах України пройде серія піротехнічних спектаклів. Феєричне шоу "Навколо світу за 60 хвилин" побачать глядачі в Ялті, Києві, Донецьку, Чернігові, Черкасах і Львові.
Як повідомляють організатори заходу, глядачам буде надана можливість "побувати" в 12 країнах світу – побачити 12 піротехнічних композицій, синхронізованих з акордами національної музики різних країн. Кожен постріл – окремий елемент піромузичного ансамблю за наперед прописаною комп`ютерною програмою. На створення такого сценарію йде від двох тижнів до місяця.
Піроспектакль буде закритим самостійним шоу і пройде у форматі концерту. Протягом години в нічне небо буде запущено 17 тонн піротехніки і проведено 20 тисяч пострілів з музичним супроводом.
Вартість вхідного квитка на захід складає від 50 до 250 гривень.
Розклад туру фейєрверків:
22 серпня – Ялта, стадіон "Авангард", початок о 21:00
4 вересня – Київ, стадіон "Темп", початок о 20:00
5 вересня – Донецьк, стадіон "Олімпійський", початок о 20:00
11 вересня – Чернігів, стадіон ім. Ю.Гагаріна, початок о 20:00
18 вересня – Черкаси, стадіон "Центральний", початок о 20:00
19 вересня – Львів, стадіон "Україна", початок о 20:00.