“Остання барикада” презентувала “День Незалежності з Махном”

Громадська організація “Мистецьке об’єднання “Остання барикада” презентувала цьогорічний андеграундовий літературно-музичний фестиваль “День Незалежності з Махном”, який традиційно пройде 23-24 серпня у м. Гуляйполе Запорізької області.

Як повідомили організатори під час презентації в УНІАН, однією з родзинок нинішнього дійства стане “Махновське весілля”, чого раніше не було в програмі фесту.

За словами голови оргкомітету Олеся ДОНІЯ, вже четвертий рік поспіль ГО “Остання барикада” організовує фестиваль, метою якого є продемонструвати багатогранність літературного й музичного надбання України та сучасні тенденції у вітчизняній молодіжній культурі. “Це позапартійний, позаполітичний фестиваль, де ми дійсно намагаємося об’єднати різні регіони України й показати, що в Україні є українська культура і це не просто наша земля, а земля, яка вміє співати і має дуже великий волелюбний дух”, - зазначив О.ДОНІЙ.

Стосовно назви фестивалю “День Незалежності з Махном”, то цим організатори, за словами О.ДОНІЯ, демонструють єдність незалежної України з волелюбністю нашого народу, уособленням якої в “Останній барикаді” вважають Нестора Махна.

Самі організатори називають “День Незалежності з Махном” “найбезбашеннішим фестивалем країни”. До участі в ньому запрошені відомі музичні гурти, сучасні поети та художники, а програмою також передбачені екстравагантні перформенси, танці, нічні святкування та інші заходи.

На презентацію свого фестивалю організатори прибули на “махновській” тачанці з макетами кулемета “Максим”, рушниць та пістолетів, одягнені у військову форму, яку носили махновці. З ними також були і наряджені “наречені”, котрі мають стати одними з головних дійових осіб фесту в Гуляйполі. Організатори запросили всіх бажаючих взяти участь у заході, запевнивши, що цьогорічний фестиваль буде ще цікавішим і веселішим, ніж у попередні роки.