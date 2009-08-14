У Києві почали реконструкцію Андріївської церкви

Сьогодні компанія «Основа-Солсіф», генпідрядник реконструкції Андріївської церкви в Києві, розпочала ремонтні роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор Національного заповідника «Софія Київська», який виступає замовником реконструкції, Нелі КУКОВАЛЬСЬКА сьогодні на прес-конференції.

За її словами, дослідження показали, що пагорб, на якому стоїть Андріївська церква, має загрозу зсуву грунту. Окрім цього, деякі конструкції церкви не придатні до експлуатації.

«Необхідно укріпити пагорб і будівлю Андріївської церкви, укріпити фундамент церкви і стилобату. Усе це вже спроектувала і виконає СП «Основа-Солсіф», - сказала Н.КУКОВАЛЬСЬКА.

Директор заповідника додала, що в першу чергу планується провести роботи з укріплення схилу церкви, а другим етапом стане реставрація самої церкви.

У свою чергу, генеральний директор СП «Основа-Солсіф» Юрій КАРПЕНКО пообіцяв, що до кінця жовтня ц.р. частину протиаварійних робіт буде завершено.

За даними директора заповідника, розробкою проектної документації реконструкції церкви займалися 9 проектно-будівельних і науково-дослідних організацій. Вартість робіт з розробки проекту реконструкції становить 3 млн. 393,155 тис. грн.

Н.КУКОВАЛЬСЬКА нагадала, що 22 квітня ц.р. Кабінет Міністрів виділив 10 млн. грн. з резервного фонду держбюджету на проведення аварійно-ремонтних робіт. На сьогодні з них 6 млн. грн. «Софія Київська» вже одержала й частину з них освоїла.

Крім того, цього року на реставраційні роботи Андріївської церкви у Стабілізаційному фонді держбюджету було передбачено 10 млн. грн.

Але ці гроші ще не надійшли на рахунки заповідника, додала Н.КУКОВАЛЬСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Кабінет Міністрів своєю постановою виділив з резервного фонду державного бюджету 10 млн. грн. на проведення аварійно-ремонтних робіт Андріївської церкви в Києві.

Наприкінці липня роботи і укріплення схилу, на якому стоїть Андріївська церква.

Довідка УНІАН. У 1968 році Андріївська церква була передана Державному архітектурно-історичному заповіднику «Софійський музей», де вона відкрилася як державний музей «Андріївська церква». Сьогодні Андріївська церква працює як музей, в якому проводяться богослужіння Української Автокефальної Православної церкви.

У 2008 році було проведено тендер на виконання проектної документації «Протиаварійні й ремонтно-реставраційні роботи Андріївської церкві» в межах Андріївського узвозу й паркової пішохідної алеї, переможцем якого стало спільне українсько-французьке підприємство «Основа-Солсіф».